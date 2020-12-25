Boraboy Gölü Tabiat Parkı, Amasya kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta...

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Boraboy Gölü ve çevresi, Amasya’nın en önemli endemik bitki alanlarına ev sahipliği yapıyor.

Riskli ortamlardan uzakta tatil yapmak isteyenler bölgeye akın ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığının göl etrafında inşa ettirdiği bungalov evler, izole tatil yapmak isteyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Günübirlik gelen ziyaretçiler ise sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak, Boraboy Gölü manzarası eşliğinde doğada vakit geçiriyor.

Doğal yaşam tahribatının engellenmesi için çaba sarfediliyor

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nın hem yaz hem de kış dönemlerinde bölgenin cazibe merkezi olduğunu dile getirdi.

Çelik, doğanın insanın parçası olduğuna dikkat çekerek doğayı tahrip etmeden bölgedeki projeleri hayata geçirdiklerinin altını çizdi.