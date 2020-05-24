Bodrum'da yaşamını sürdüren ve bir yıl önce eşini kaybeden 83 yaşındaki İbrahim Uçar, COVID-19 sürecinde tedbirlere uyuyor.

Kendi yaş grubu için sokağa çıkma izin verildiğinde, soluğu, İskele Meydanı'ndaki 300 yıllık Bodrum Merkez Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii'nde alan Uçar, yaklaşık 5 yıl önce caminin bahçesine diktiği çiçeklerle ve çeşitli meyve ağaçlarıyla ilgileniyor.

Cami bahçesinde huzur bulduğunu anlatan Uçar, her bir çiçek ve ağaca özenle bakıyor.

[Fotoğraf: AA]

"İnsanlara daha fazla faydalı olmak istiyorum"

Şiir kitabı da bulanan Uçar, yaklaşık 40 yıldır cuma namazlarını bu camide kıldığını söyledi.

Ağaç dikmeye çok hevesli ve meraklı olduğunu belirten Uçar, "Cami bahçesine diktiğim limon, kayısı, erik, portakal ve ayva ağaçları meyve vermeye başladı. Diktiğim güller, çiçekler var. Onlarla ilgileniyorum. Boş olduğumda direkt camiye gelirim. Daha fazla ağaç dikmek, insanlara daha fazla faydalı olmak istiyorum" dedi.

Bodrum'u ve cami cemaatini çok sevdiğinden bahseden Uçar, ilçede yaşamanın kendisine huzur ve mutluluk verdiğini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

"Caminin bahçesini şenlendirdi"

Caminin müezzini Erol Bulca da İbrahim Uçar'ın kendisini adeta camiye adadığını söyledi.

Uçar'ın cami ve doğa aşığı olduğunu anlatan Bulca, "İbrahim amca, caminin bahçesini, diktiği çiçek ve meyvelerle şenlendirdi. İzin hakkını camimizin bahçesinde geçiriyor. Meyveleriyle konuşuyor, sohbet ediyor. Onların eksiklerini kontrol ediyor, yapraklarını temizliyor, suluyor" dedi.