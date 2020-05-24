Haber Giriş: Kaynak: AA
Bayram öncesi koronavirüsü yenen kişi alkışlarla taburcu edildi
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 38 yaşındaki hasta, bayram öncesi hastaneden alkışlarla uğurlandı.
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Akçakent ilçesinde yaşayan ve hastanede koronavirüs testi pozitif çıkan Mehmet Öcal'ın tedavisi tamamlandı.
12 gün süren tedavi sonucu iyileşen hasta, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Hastalığı yenmenin mutluluğunu yaşayan Öcal, sağlık çalışanlarıyla vedalaşarak hastaneden ayrıldı.
[Fotoğraf: AA]
Mehmet Öcal, tedavi sürecinde gösterdikleri ilgiden dolayı hekimlere ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek "Sizlere ve hükümetimize çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın, hepiniz var olun, sağlıkla kalın." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Kırşehir koronavirüs covid-19 koronavirüs testiSon Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 04:23
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