Haber Giriş: Kaynak: AA
Uçurumdan düşen sokak köpeğini itfaiye kurtardı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaklaşık 20 metrelik uçurumdan düşen sokak köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı.
Ereğli-Alaplı kara yolunda yaklaşık 20 metrelik uçurumdan düşen sokak köpeğinin sesini duyan bir aile hekimi, durumu itfaiye ekiplerine söyledi.
Olay yerine gelen ekiplerce sokak köpeği kısa sürede kurtarıldı.
Öte yandan ekipler, sevgi gösterisinde bulunan köpeği kuru mamayla besledi.
İtfaiye müdürü Sinan Taşkın, köpeğin sesini duyan bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine geldiklerini belirterek, "Köpek yaklaşık 20 metrelik uçurumdan merdivenli itfaiye aracı kullanılarak kurtarıldı. Kurtarılan köpeğin itfaiye ekiplerimizden ayrılmak istememesi bize duygusal anlar yaşattı." dedi.
Etiketler: Sokak köpeği itfaiyeden kurtarma operasyonuSon Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 23:23
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