Bayramların en güzel ve vazgeçilmez anlarından biri, büyüklere yapılan ziyaretlerdir. 125 yıldır ihtiyaç sahipleri ve yaşlılara kapılarını açan Darülaceze’de ise bayramlar çok daha duygusal buluşmalara sahne olur.

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını, bu yıl Darülaceze’deki bayram buluşmalarını da olumsuz etkiledi. Koronavirüs önlemleri nedeniyle yaklaşık üç aydır kapılarını ziyaretçilere kapatan Darülaceze, Ramazan Bayramı’nda ilk kez ziyaretçi ağırlayamayacak.

Bu durum Darülaceze sakinlerini memnun etmese de, yine de bayram heyecanını yaşamaktan geri kalmıyorlar. Kendilerini yalnız hissetmediklerini söyleyen Darülaceze sakinleri, ‘Önemli olan insanların sağlığı’ diyerek, şimdiden önümüzdeki bayramlarda buluşmanın planlarını yapıyor.

İlk defa yalnız değilim



Ebru Sahavet Sevik, Darülaceze’nin yeni misafirlerinden.

Bir yıldır Darülaceze’de olan Sevik, emekli anaokulu öğretmeni.

2000 yılında babasını kaybetmesinin ardından geçen yıla kadar yalnız yaşadığını, emekliliğinin ardından bir ev alma hayali kurduğunu belirten Sevik, dolandırıldığı için bu hayalini gerçekleştiremediğini ve Darülaceze’nin yolunu tuttuğunu anlatıyor.

Darülaceze’ye adapte olurken ilk başlarda zorlandığını fakat yöneticilerin ve arkadaşlarının güler yüzlülüğü ile bu sorunu atlattığını belirten Ebru öğretmen, geçen yıla nazaran sessiz bir bayram geçirdiklerini söyledi.

“Benim bayramlar hep aynı. Hep yalnızdım yine yalnızım”.

Sevik “Tabii ki bir burukluk oluyor çünkü Darülaceze bayramların hareketli olmasına alışık. Umarım bayramda insanlar sarılıp kucaklaşmazlar. Önümüzde çok bayram var. Yaşlılarımız da gelecek bayramları görsün. Bunun için de biraz sabırlı olsunlar ve lütfen evde kalsınlar” dedi.

Darülaceze artık onların evi



Mehmet Nezihi Güneri ise 11 yıllık Darülaceze sakini.

76 yaşında olan Güneri, geçmişte otomobil tamirciliği yapıyordu.

Eşinin 2005’te vefat etmesinin ardından yalnız yaşayamadığını anlatan Mehmet usta, üç yıl içinde Darülaceze’ye yerleştiğini söylüyor.

Ebru öğretmen gibi ilk yıllarda zorlandığını fakat yine yöneticilerin ve arkadaşlarının desteği ile yeni yaşantısına alıştığını söyleyen Güneri “Burası artık bizim evimiz” diyor.

Darülaceze’de birçok bayram yaşayan Güneri de, ilk defa bu kadar sessiz bir bayrama tanıklık ediyor.

Kızı, damadı ve torunlarını aylardır göremediğini, onları çok özlediğini söyleyen Güneri, "Sevdiklerimizle daha çok bayram yaşamamız için biraz daha sabırlı olmalıyız" diyor.

3 yıl sonra yeniden karşılaşma



Darülaceze’ye 3 yıl önce yine bir bayram sabahı yaptığımız ziyarette tanıştığımız Muharrem Çelebi ve Hamza Ersin’le bu ziyaretimizde yeniden karşılaştık.

Onlar da bu zor günleri atlatıp, yeniden güzel günler görmenin hayallerini kuruyor.

Aradan geçen yılların ardından Darülaceze’de hala mutlu ve huzurlular. Çelebi ve Ersin de, bugünlerde herkesi evlerinde kalmaya çağırıyor.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu