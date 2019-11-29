Sivas'ın Fındıcak Köyü mevkisinde otomobilin çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen vaşak, ihbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine sevk edildi.

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Kayseri'ye sevk edildi

Ayaklarında kırıklar bulunan vaşak, buradaki ilk müdahalenin ardından Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine sevk edildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan da bir vatandaşın kendisine yaralı vaşağa yardım edilmesi için sosyal medyadan mesaj göndermesi üzerine, hayvana Av Koruma Kontrol ekiplerince saat 01.20'de ulaşıldığını ve tedavisine başlandığını ifade etti.

Kaynak: AA