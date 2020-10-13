Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Sivas'ı Karadeniz'e bağlayan geçitte sonbahar güzelliği
Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi, sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle başka bir güzelliğe büründü.
Karadeniz Bölgesi'nin İç Anadolu Bölgesi'ne açılan kapılarından 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde, sonbahar mevsimiyle doğa ayrı bir güzelliğe kavuştu.
Geçidin etrafında bulunan ağaçlar, bugünlerde sarı ve yeşil renklerin bütün tonlarını taşıyor.
Bölgedeki renk cümbüşü, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının da dikkatini çekiyor.
Haber: Uğur Yiğit
Etiketler: karadeniz bölgesi İç Anadolu Bölgesi Geminbeli GeçidiSon Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 16:38
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