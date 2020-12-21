Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Okçuoğlu Köyü İlkokulu'nda 2 yıldır görev yapan sınıf öğretmeni İhsan Kartoğlu, yeni tip koronavirüs nedeniyle uygulanan uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerini yalnız bırakmıyor.

Kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeden her öğrenciyle yakından ilgilenen Kartoğlu, öğrencilerin evlerinin bahçelerinde yüz yüze eğitim verip, ders notlarının fotokopilerini de teslim ediyor.

Köyün sevgisini kazandı

Çamurlu ve karlı yollarda sırtında tahtasıyla gezen fedakar öğretmen, köylü ve öğrencilerin sevgisini kazandı. Vaktinin büyük bir bölümünü öğrencilerle geçiren Kartoğlu, derslerden sonra öğrencilere şeker ikramında da bulunuyor.

Okulda 1'inci ve 2'nci sınıftaki öğrencilere baktığını anlatan İhsan Kartoğlu, şunları söyledi:

"İnternet erişimi biraz kısıtlı oluğu için haftada iki gün evleri tek tek dolaşarak öğrencilerime ders veriyorum. Bir tahtam var onunla öğrencilerin bahçelerine giderek ders anlatıyorum. İkinci sınıftaki öğrencilerimin de 2-3 günde bir okuma kitaplarını değiştiriyorum. Sonrasında zaten EBA üzerinden canlı derslerimize devam ediyoruz."

"Karlı yollarda yürüsek de onlarla buluştuğumuzda mutlu oluyoruz"

Kartoğlu, öğrencileriyle buluştuğunda çok mutlu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Öğrencilerimle bir arada olunca mutlu oluyorum onlarda hem okul ortamından biraz uzak kaldıkları için tatil moduna girebiliyorlar beni gördüklerinde daha bir özveri ile çalışıyorlar. Öğrencilerim ve velilerim daha istekli oluyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Hangi şartta olursa olsun fedakarca çalışıyoruz. İmkanları olmayan öğretmenler de olabilir ama benim yerimde hangi öğretmen olursa yapardı. Yeri geldiğinde karlı yollarda yürüyoruz yeri geliyor çamurlu yollarda yürüyoruz ama biz öğrencilerimizle buluştuğumuz zaman çok mutlu oluyoruz."

"Çok emek veriyor"

Öğrenci velisi Arzu Topçu, İhsan öğretmenin öğrencileriyle yakından ilgilendiğini anlatarak, "Öğretmenimiz gerçekten eşi bulunmaz bir insan. İhsan hocayı çok seviyoruz, çocukların bir şeyler öğrenebilmesi için çok emek veriyor. Kitap, silgi, defter, kalem konusunda da yardımcı oluyor, ondan çok memnunuz. Allah razı olsun. Çok ilgili bir öğretmen ve öğrenciler de çok seviyor, inşallah evlatlarımız da onun gibi okuyup böyle öğretmen olur" dedi.