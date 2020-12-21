Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı bir merkezde hemşire olarak görev yapan 3 çocuk annesi 39 yaşındaki Hatice Demir Savaş, nisan ayında rahatsızlanması üzerine eşi tarafından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

7 ayda 2 kez koronavirüsü yendi

Yapılan muayene ve tetkiklerde akciğerlerinde COVID-19'a bağlı tutulum tespit edilen Savaş, hastanede 10 gün tedavi gördü. Evinde 3 hafta karantinada kalarak sağlığına kavuşan Savaş, kasım ayında nefes darlığı ve eklem ağrısı şikayetiyle yeniden hastaneye başvurdu.

Yeniden koronavirüs teşhisi konan Savaş, hastalığı ailesine bulaştırmamak için İzmir Valiliği tarafından belirlenen öğrenci yurdunda 3 hafta karantinada kaldı.

Savaş, sağlığına kavuşarak evine döndü.

"Nefes alamadığım anlar oldu"

Hemşire Hatice Demir Savaş, COVID-19 hastalığı nedeniyle 7 ay boyunca hayatının en zor dönemini geçirdiğini söyledi.

Tüm tedbirlere dikkat ettiğini belirten Savaş, süreci şöyle anlattı:

"Hastalık bende nefes darlığı olarak kendini gösterdi. Daha sonraki süreçlerde ise kalp çarpıntılarım çoğaldı. Bu hastalığı o kadar ağır geçirdim ki artık hayatımın sonuna geldiğimi, çocuklarımı bir daha göremeyeceğimi düşünmeye başladım. Nefesimin tıkandığı anlar oldu. Zorlu bir hastalık olduğunu televizyonlardan izliyordum ama yaşayınca daha iyi öğrendim."

"Antikor seviyeleri 3 ay sonra azalmaya başlıyor"

İKÇÜ Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından ise COVID-19'u geçiren hastaların yeniden bu hastalığa yakalanma risklerinin bulunduğunu söyledi.

Hatice Demir Savaş'ın ikinci kez koronavirüse yakalandığını anlatan Sertoğullarından, şöyle konuştu:

"Herhangi bir enfeksiyon geçirdiğimizde bu, vücudumuzda antikor yanıtları oluşmaktadır. COVID-19 ile ilgili yapılan çalışmalarda antikor seviyelerinin 3 ay sonra azalmaya başladığı ortaya kondu. 3 ay içinde virüs enfeksiyonu beklenmemekte. Ancak bu süreden sonra antikor seviyeleri azalan hastalarımız, enfeksiyona karşı yatkın olacaklardır. Bu nedenle hastalığı geçirmiş vatandaşlarımız maske, mesafe ve hijyen kurallarına hastalığı hiç geçirmemiş vatandaşlarımız gibi uymalıdır."