Siirt'te husumetli aileler barıştırıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Görgöze köyünde 18 Haziran'da çıkan ve 7 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından akraba olan 2 aile arasında başlayan husumet, milletvekili Osman Ören ve Belediye Başkanı Nevzat Karaatay'ın girişimleriyle barışla sonuçlandı.

Kurtalan Belediyesi konferans salonunda düzenlenen törende, aileler ile Ören, Karaatay, AK Parti Siirt İl Başkanı Özgür Çalapkulu, AK Parti Kurtalan İlçe Başkanı Faris Akgül bir araya geldi.

"Bizi biz yapan değerleri unutmadık"

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Ören, birlik ve beraberliğin sağlanması için çaba gösteren herkese teşekkür etti.

Bölgenin 40 yıldır ciddi sıkıntılar çektiğini ifade eden Ören, "Bedeller ödedik. Malımız ve canımız gitti. Birçok insanımız buradan göç etmek zorunda kaldı. Bizi biz yapan bazı değerlerimizi yitirmedik. Kıymet bilmek... İşte bu ailelerimiz, bizim kadir kıymetimizi bilerek bizi kırmayıp barıştılar. Rabbim özelde Kurtalan halkına genelde tüm ülkemize barış ve huzur versin." dedi.

Karaatay ise iki aile arasında sağlanan barışın hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, bölgenin barışa ve kardeşliğe ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Daha sonra Karataş ailelerinin bireyleri, tokalaşarak barıştı.

Kaynak: AA