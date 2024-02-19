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Yaşam
TRT Haber 19.02.2024 03:03

Sıcaklıklar artıyor, yağış alanı daralıyor

Son 53 yılın en sıcak ocak ayı geride kaldı. Şubat ayı da bahar havasında geçiyor. Yurt genelinde geçen hafta yağış etkiliydi, sıcaklık mevsim normallerinde seyretti. Bu hafta ise yağış alanı daralacak, sıcaklık daha da artacak.

Sıcaklıklar artıyor, yağış alanı daralıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Türkiye son 53 yılın en sıcak ocak ayını yaşadı. Şubat ayına girerken yağışlar sevindirdi. Ancak bu hafta yağış alanı daralacak. Sıcaklıklar yine mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bugün orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Hatay çevrelerinde yağış bekleniyor. 

İç kesimlerde hafta ortasına kadar, sabaha karşı yer yer sis ve pus etkili olacak.

Yağışların, çarşamba günü daha dar bir alanda etkili olması bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Batı Karadeniz'de yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar görülecek.

Son 53 yılın en sıcak ocak ayı yaşandı
Son 53 yılın en sıcak ocak ayı yaşandı

Çığ riski devam ediyor

Meteoroloji, kar örtüsüne sahip eğimli bölgeler için ise çığ uyarısını tekrarladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Burak Tekin, "Bu hafta da özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda rakımı yükseklik yamaçlı yerlerde çığ riski devam ediyor" ifadelerini kullandı.

3 büyük kentte hava durumu

Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış yok. Başkent'te ve İstanbul'da sıcaklık 12, İzmir ise 17 dereceye kadar çıkacak.
 

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