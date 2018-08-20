"Sessiz Çığlık Bisiklet Turu" Cenevre'de

"Sessiz Çığlık Bisiklet Turu" ile Türkiye'den yola çıkan 12 engelli bisikletçi, Birleşmiş Milletler (BM)Cenevre Ofisi önünde, sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen Kırık Sandalye Heykeli'nin bulunduğu meydana ulaştı.

Dünyadaki tüm engelli bireylerin haklarına dikkat çekmek ve barış çağrısında bulunmak için 15 Temmuz darbe girişiminin 2'inci yıl dönümünde Türkiye'den yola çıkan engelli bisikletçilerin Avrupa turu sürüyor.

Kırık Sandalye Heykeli'nin bulunduğu meydana gelen 12 kişilik bisikletçi grubunu Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğu'nda görevli konsolos Levent Çeri karşıladı.

Tur Koordinatörü Hüseyin Nacar, "Engelliler ordusuna, yeni engelliler dahil olmaması için darbelere, teröre ve savaşa hayır demek için, 49 günde 10 Avrupa ülkesinde 4 bin 521 kilometre pedal çevirmek için yola çıktık" dedi.

Gerçekleştirdikleri turun sportif bir etkinlik veya yarış olmadığını söyleyen Nacar, amaçlarının Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya, Almanya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg, Belçika ve Hollanda güzergahını takip edecek turda BM gibi dünyadaki karar merci kurumların dikkatini engellilerin sorunlarına çekmek olduğunu anlattı.

"Barış çağrısı yapacaklar"

Cenevre'ye kadar 3 bin 58 kilometre pedal çevirdiklerini anlatan Nacar, turun kalan kısmında 2 bin 350 kilometre daha yol katedeceklerini belirtti.

Barikat Sanat Atölyesi tarafından düzenlenen tura katılan üyeler BM Cenevre Ofisi'nin önünde "Bir Düş Kuruyoruz Barikatsız Bir Dünya İçin" sloganı attıktan sonra bisikletleriyle tekrar yola çıktı.

Toplamda 10 Avrupa ülkesinde 49 gün pedal çevirecek olan görme, işitme, ortopedik engelli bisikletçilerden oluşan grup, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Lahey Adalet Divanı önünde engellilerin haklarına dikkatleri çekerek barış çağrısı yapacak.

Kaynak: AA