'Sessiz Cennet' Gazipaşa keşfedilmeye hazır

Antalya Gazipaşa, doğal havuzları ve bakir koylarıyla keşfedilmeyi bekliyor.

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, denizi, kumu, güneşi, tarihi, doğası ve lezzetleriyle yılda 15 milyona yakın turisti ağırlıyor. Gazipaşa'dan Kaş'a uzanan 647 kilometrelik sahil boyunda en bakir bölgelerden biri ise Gazipaşa.

Antalya'nın 180 kilometre doğu sınırında, Toroslar'ın dik yamaçlarına kurulmuş olan Gazipaşa doğal güzelliklerini yanı sıra ilk çağdan bu yana çeşitli uygarlıklara yurt olmuş bir bölge. Geçmişte mağaraları ile korsanlara sığınak olmuş "sessiz cennet" tarihi ve doğal güzellikleri ile turizm yatırımcılarının ve gezginlerin keşfini bekliyor.

İlçe, muz ve avokado başta olmak üzere tropik meyve bahçeleri ve sebze üretimi, seraları, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor. 10 kilometrelik kumsalı, turkuaz mavisi koyları ve bozulmamış doğasıyla Gazipaşa, şehrin gürültüsünden kaçıp, doğayla iç içe bir tatil yapmak isteyenler için en güzel yerlerden biri olarak gösteriliyor.

Doğal havuz keyfi

Gazipaşa'nın Koru Mahallesi'nde bulunan Koru Plajı bölgenin en dikkat çeken plajı.

Plajda 3'ü büyük onlarca doğal havuz bulunuyor. Doğal havuzlar muhteşem manzarasının yanı sıra deniz canlılarını yakından izlemek isteyenlere de imkan sağlıyor. Aynı zamanda doğal arıtma işlevi de gören çukurluklarda deniz suyu birikiyor, dalga olmadığı zamanlarda denizle bağı kopan havuzlarda su ısınıyor.

Yörede yalı taşı denilen ilginç kayalar akarsuların getirdiği doğal çimento maddesi ile taşın birleşip donmasıyla oluşmuş. Tabakalar halinde sert kayalar biçimindeki bu taşlar yakın zamana kadar kahve çekilen küçük el değirmenlerinden buğday öğütülen büyük değirmenlere kadar değirmentaşı yapımında kullanılmış.

Koru Plajı'nın birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Poyraz Koyu da Antalya'nın en berrak koylarından biri. Toroslar'ın, muz bahçelerinin yeşili ile Akdeniz'in turkuaz tonlarının bir arada görüldüğü koy, günübirlik kampçıların uğrak alanı konumunda bulunuyor.

Antalya ve özellikle Alanya'ya gelen milyonlarca turistin önemli bir kısmının Gazipaşa'yı da ziyaret rotalarına aldıklarını belirten turizmci Gökhan Recepoğlu, doğal güzelliklerin korunması için özel çaba harcadıklarını söyledi.

Recepoğlu, "Gazipaşa'ya gelen turistleri en güzel şekilde ağırlıyoruz. Doğal güzelliklerimizin bozulmaması için elimizden gelen özeni gösteriyoruz. Gazipaşa'nın doğal havuzları, Yalan Dünya Mağarası, Selinus plajı gibi saymakla bitmeyen güzellikleri var. Bütün misafirlerimizi bu sessiz cennete bekliyoruz" diye konuştu.

Ziyaretçilerin beğenisini alıyor

Gazipaşa'dan yazlık aldıklarını belirten Onur Yıldırıcı ise şunları söyledi:

"Buralar çok güzel, dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz yerler. Sakin bir yer. Bunun etkisi de galiba çok bilinmiyor olması. Doğa ile iç içe oluyorsunuz daha bakir yerler. Tanıtımı iyi yapılırsa daha fazla yatırım gelecektir."

Tavsiye üzerine Gazipaşa'ya geldiğini belirten Halil Erkul, "Ankara’dan geliyoruz. Şu anda ilk karşılaştığımız koydayız. Güzel çok hoşumuza gitti. Çok güzel bir yer olduğunu söylediler. Bakalım gezip göreceğiz. Çok sakin bir yer kalabalığı yok. Tekrar gelmeyi düşünüyoruz" dedi.

"Başka bir gezegene gelmiş gibiyiz"

Tatilci Murat Ersoy da şöyle konuştu:

"Bir arkadaşımız tavsiye etti burası harika. Başka bir gezegene gelmiş gibiyiz. Daha geleli yarım saat oldu ama hayran kaldık. Tekrar tekrar geleceğiz. Çok bakir bir yer. Bu kadar harika bir yerin bu kadar boş olmaması lazım."

Kaynak: AA