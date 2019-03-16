18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü etkinliklerine katılmak isteyen bisikletçiler, Gebze Tarihi Çoban Mustafa Paşa Camii'nin önünde buluştu.

Sporcular günde 10 saat pedal çevirerek 18 Mart'ta Çanakkale'ye ulaşacak. Şehitlere duydukları gönül borcunu böyle ifade edecekler.

Grup sözcüsü Harun Canbazoğlu, "Bu tur 2 etap şeklinde. İlk etap Gebze Bandırma, ikinci etap Bandırma Çanakkale olmak üzere toplam 380 kilometre pedal çevrilecek. 18 lisanslı sporcu katılacak" dedi.

Bisikletlerde son kontroller yapıldı. Uyarıların ardından pedallara basıldı.

İki gün sürecek yolculuk sonunda bisikletçiler, Gebze'den aldıkları sembolik vatan toprağını da şehitliklere götürecek.

Kaynak: TRT Haber