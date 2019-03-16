Barındırdığı tür ve yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin ve dünyanın sayılı hayvanat bahçelerinden olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, "müzmin bekar"larına eş bulmak için harekete geçti.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, hayvanat bahçesi olarak dünyanın en nadide hayvanlarına ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Hayvanlara en iyi şartlarda bakmak ve mutlu şekilde hayatlarını sürdürmelerine yardımcı olmak için büyük çaba harcadıklarını anlatan Özsöyler, bu kapsamda eşleri olmayan hayvanlara eş bulmak için çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Eş bulmak için Sri Lanka ile görüştüler

Özsöyler, yaklaşık 14 yaşında olan erkek filler Gabi ve Pili'nin 2010 yılından bu yana Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde yaşadığını belirterek, "dünyanın tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen ilk fili" olarak kayıtlara geçen Gabi ve arkadaşı Pili'ye, eş getirebilmek için Sri Lanka ile görüştüklerini ve olumlu cevap aldıklarını bildirdi.

Dişi jaguar Hasret ve 3 erkek su aygırına da eş getirmeyi planladıklarını, bunun için çeşitli yerlerle diyaloğa geçtiklerini söyleyen Özsöyler, şöyle konuştu:

"Güney Afrika'dan birer dişi ve erkek gergedan ile iki dişi ve bir erkek zürafa için de görüşmeler yaptık. Böylelikle hem çiftleri olmayan hayvanlarımıza eş getireceğiz hem de Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne yeni türler kazandıracağız. Şu anda 350 türde, 7 bin 500 hayvanımız bulunuyor. Onların refah içinde, mutlu şekilde yaşamaları için geniş alanlar seçiyoruz."

Yırtıcılar arasında safari

Celal Özsöyler, hayvanat bahçesinin ziyaretçi sayısının her yıl arttığına dikkat çekerek, geçen yıl 4 milyon ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi.

Ziyaretçi sayılarını artırmak için her yıl hayvanat bahçesinde yeni projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Özsöyler, şöyle konuştu:

"Yılın ortalarına doğru yine bir projemiz var. Yırtıcıların safarisini yapacağız. Özellikle aslanlar ve kaplanlar serbest ortamda olacak, ziyaretçiler kapalı ve korunaklı araçlar içerisinde gezecekler. Bu da Türkiye'de bir ilk olacak. 2016 yılında geyikler, ceylanlar, deve kuşları, çeşitli kanatlılar ve atların serbestçe gezdiği bir Safari Park yapmıştık. 2019'da da yırtıcıların safarisini inşallah bitireceğiz."

Kaynak: AA