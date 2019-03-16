Reşit ve Şükrü Kuzu kardeşler Ordu'nun Fatsa ilçesinde terzilik yapıyor. İki kardeş elbise dikerken müşterilerini taş plaklarla nostaljik bir müzik yolculuğuna çıkarıyor.

1980'li yıllarda baba mesleği terziliğe başladılar. Ustaları ölünce aynı dükkanda çalışmaya devam ettiler.

Reşit Kuzu, "Bir plak koyuyoruz. Hep beraber dinliyoruz, söylüyoruz, güzel vakit geçiriyoruz. Terziliğin yanında hoş sohbetlerimiz, çay partilerimiz de oluyor" dedi.

Terzi dükkanı, zamanla dost muhabbetlerinin mekanı haline gelmiş.

Müşteriler ise bu durumdan oldukça memnun.

"İşimiz olduğu için gelmiyoruz. Bazen burada dinlenmeye, kahveye, çaya geliyor, arkadaşlarla dinleniyoruz burada. Türk Sanat Müziği dinliyoruz. Eskilerden yad ediyoruz."

Taş plaktan yükselen nağmelere eşlik eden müşteriler siparişlerini beklerken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor.

Kaynak: TRT Haber