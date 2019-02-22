Memleketi Sinop'ta "Ressam Şenol" olarak tanınıyor.

Şenol Yıldırım, ilkokul çağında resim yeteneğini fark ederek okul duvarlarını boyamaya başladı. 1992 yılından bu yana belediyelerin daveti üzerine gittiği 30'dan fazla şehirde trafoları, okulları, eski yapıları renklendirdi.

Son olarak 10 trafoyla ilgili çalışma yapmak üzere Bilecik'e giden Yıldırım, önce bu binaların duvarlarına sprey boyalarla gelişigüzel yazılan yazıları tek renk boyayla kapattı. Yıldırım, hazırladığı fon üzerine manzara resimleri yaptı.

Şenol Yıldırım, resim yapmaya, ilkokul birinci sınıfta bu alandaki yeteneğini fark ederek başladığını söyledi.

Fırsat buldukça her şehre gidiyor

Resim yapmayı çocukluğundan bu yana çok sevdiğini belirten Yıldırım, "Sürekli resim yapıyordum. Öyle öyle kendimi geliştirdim. Zamanla renkleri, boyaları tanıdım. Okul ve bahçe duvarlarını boyamaya başladım. Onları güzelleştirmek adına Türkiye'mizin her tarafında resim yapıyorum" dedi.

Yıldırım, yaptığı işlerde sadece el emeğinin karşılığını aldığını vurguladı. Yıldırım, Bilecik'teki çalışmalarını ise şöyle anlattı:

"Belediyemiz bazı trafoların kirli olması nedeniyle talepte bulundu. Onları güzelleştirmek için geldim. Bu işi çok severek yapıyorum. Halkımız her yaptığım işi beğendi, sevdi. Bu da beni çok mutlu etti. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gittim. İstanbul'da işimiz zaten çok yoğun. Fırsat buldukça her şehre gitmeye gayret ediyorum."

"İnsanlar yöresel güzellikleri buralarda görmek istiyor"

Genelde doğa konulu resimler yaptığından bahseden Yıldırım, şelale, göl, yayla gibi doğal güzellikleri eskitme tarzıyla duvarlara işlediğini söyledi.

Yıpranmış binaları eski haline benzetmek için çalışmalarının da olduğunu belirten Yıldırım, "Genellikle okul duvarlarını çalışıyorum, çok talep geliyor. İnsanlar yöresel güzellikleri buralarda görmek istiyor" diye konuştu.

Kaynak: AA