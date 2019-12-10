2013 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde Ulusal Turna Eylem Planı hazırlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 11. Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu, eylem planındaki faaliyetlerden birinin turnalar hakkındaki bilimsel bilgi boşluğunun giderilmesi olduğunu belirtti.

Terzioğlu, turna halkalama çalışmaları kapsamında Kızılırmak Deltası'nda Anadolu dağ turnası yavrularına GPS takip cihazı takılması ve halkalama çalışmalarına devam edildiğini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Doğdukları bölgeye tekrar geliyorlar

Terzioğlu, bu kapsamda Kızılırmak Deltası'nda 24 Haziran 2016'da Anadolu dağ turnası tespit edilen yuvalardaki yavrulara halkalama yapıldığını ve GPS cihazı takıldığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Deltada sayılan 31 turnadan 4 çiftin ürediği tespit edilmiş, 5 yavru görülmüştür. Envanter çalışmalarına göre üreyen birey sayısının daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. 2017 yılı envanter çalışmasında 20, 2018 yılında 8, bu yıl ise 24 turnanın sayımı yapılmıştır. Yavrulara halka ve GPS takip cihazı takılmıştır. GPS takip cihazıyla turnaların takibi yapılarak hareketlilikleri hakkında bilgi edinilmektedir. 2016 yılında GPS takılan turnaların Sivas'ın Suşehri ilçesine göç ettiği, 2 yıl orada kaldıktan sonra bir bireyin tekrar Kızılırmak Deltası'na döndüğü tespit edilmiştir. Bu da bize bilimsel olarak yavruların göç etmesine rağmen doğdukları bölgeye tekrar geldiğini göstermektedir."

Kaynak: AA