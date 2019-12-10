İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi" kapsamında uygulanan yeni denetim stratejileriyle önemli başarı elde edildi

Trafik sorunu, illerde düzenlenen güvenlik toplantılarında gündemin ilk sıralarında yer alırken paydaş kurumların destekleriyle hızlı ve pratik çözümler üretilmeye başlandı. Trafik güvenliği için alınan ilave yeni önlemler ve değişen strateji sayesinde ölümlü trafik kazası ve ölen kişi sayısı azaldı.

Geçen yıl 1 Ocak-1 Aralık döneminde, 2 bin 568 ölümlü trafik kazasında olay yerinde 641'i yaya olmak üzere 3 bin 216 kişi yaşamını yitirdi. Bu yılın 11 ayında ise 1952 ölümlü trafik kazasında olay yerinde 348'i yaya olmak üzere 2 bin 346 kişi hayatını kaybetti.

Son 2 yılın 11 aylık dönemleri kıyaslandığında kaza yerinde ölenlerin sayısı 870 azaldı. Ölümlü trafik kazası sayısı yüzde 24, olay yerinde hayatını kaybeden kişi sayısı yüzde 27,1, ölen yaya sayısı ise yüzde 24,5 düştü.

Trafik kazaları sonucu olay yerinde ve kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden kişi sayısı, 2017'de 7 bin 427 kişiyken, geçen yıl 6 bin 675 oldu.

Denetimlere ağırlık verildi

"Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi" kapsamında bu yıl drift yapmak, makas atma, kırmızı ışık ve hız ihlali, yetkisiz taşıma gibi konulara ilişkin cezai yaptırımlar artırılırken yaya öncelikli trafik anlayışı düzenlemesi de hayata geçirildi.

Ayrıca sürücülere, "trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşaklar ile yaya veya okul geçitlerinde yayalara geçiş hakkı verme yükümlülüğü" getirildi.

Bu doğrultuda 2019 yılı "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilerek, sürücülerin dikkatlerinin çekilmesi için yaya geçitlerine "önce yaya" görselleri çizildi.

Yaya ve okul geçitlerinde yaya önceliği konusunda farkındalık ve kural bilinci oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen özel denetimlerde 92 bin 921 ihlal tespit edildi.

Trafik kazalarına neden olan kural ihlallerinin önlenmesi amacıyla yük taşımacılığı, yolcu taşımacılığı, alkol, motosiklet ve emniyet kemeri kullanımı başlıklarında 39 milyon 975 bin 319 araç ve sürücüsü denetlendi. Bu denetim sayısında geçen yıla göre yüzde 24,1 artış sağlandı.

Trafikte uyuşturucu testi yapılan il sayısı arttı

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan sürücülerin tespitine yönelik trafik görevlilerince uyuşturucu denetimleri yapılmaya başlandı. Sürücülerin uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti için test yapılan il sayısı, bu yıl 16'ya çıkarıldı.

Okul servis araçlarının karıştığı trafik kazalarını en aza indirmek ve taşımacılık faaliyetinin disiplin altında tutulmasını sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde bu yıl bir önceki yıla göre yüzde 33,9 artış sağlanarak 501 bin 849 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Tarım ve turizm faaliyetleriyle birlikte trafik yoğunluğunun da arttığı yaz aylarında yaz genelgesi, kış mevsiminde alınacak tedbirlere ilişin de kış genelgesi uygulamaya konuldu.

Bayram tatillerinde emniyet ve jandarmanın trafik dışındaki birimlerinden de takviye alınarak yoğun bir çalışma programı uygulandı.

Otobüslerde seyahat güvenliğini sağlamak üzere bayram tatilleri süresince devamlı, diğer zamanlarda ise yapılan planlamalar doğrultusunda sivil denetim personeli görevlendirildi.

Şehirlerarası yolcu otobüslerinin, en fazla ölümlü kazaya karıştıkları 02.00-08.00 saatleri arasında daha etkin denetlenmesi, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı kazaların önlenmesine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Ortalama hız tespiti sayesinde kazalar yüzde 23,3 azaldı

Ülke genelinde Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen 2 bin 155 kilometrelik otoyol ağında, HGS/OGS giriş ve çıkış gişeleri arası "hız koridoru" kabul edilerek "Ortalama Hız Tespit Sistemi" faaliyete geçirildi.

Hızdan kaynaklı kazaların önlenmesi amacıyla başlatılan bu sistemin aktif olduğu otoyollarda bu yıl bir önceki yıla göre meydana gelen kazalarda yüzde 20,3, ölümlü kazalarda ise yüzde 12 azalma sağlandı.

Trafik ekiplerinin görünürlüğünü artırmak ve sürücülerde bir algı oluşturmak amacıyla ülke genelinde polis bölgesinde 380, jandarma bölgesinde 284 maket/model trafik ekip aracı yerleştirildi.

Havadan denetimlerde 111 bin 608 kural ihlali tespit edildi

2017'den bu yana helikopterlerle 1648 saat uçuş yapılarak 11 bin 345 ihlal, "drone"larla da 17 bin 202 saat uçuşla 100 bin 263 ihlal tespit edildi.

Kazaların yoğun olarak meydana geldiği cuma, cumartesi ve pazartesi günleri başta olmak üzere tüm günlerin 18.00-20.00 saatleri arasında ekip ve personel sayısı iki kat artırıldı, ekiplerin daha fazla görünür olması sağlandı.

Trafik personelinin görünürlüğün artırılması ve çalışma şartlarına uygun olması amacıyla trafik polis üniformaları yeniden tasarlandı.

Trafik birimlerindeki personel sayısının artırılması amacıyla 2018 ve 2019 yıllarında polis okullardan mezun olan 5 bin 800 emniyet personeli, doğrudan trafik birimlerine atandı.

Denetimlerdeki etkinliğin artırılmasına katkı sağlaması amacıyla trafik birimlerine son bir yılda 600 yeni motosiklet verildi. Böylece personel ve araç takviyesiyle şehirlerarası yollarda ortalama her 16 kilometreye bir ekip düştü.

Seyir halinde cep telefonuyla görüşme, emniyet kemeri takmama, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme/makas atma ve yaya güvenliği ihlalleriyle etkin mücadele edilmesi amacıyla tüm polis ve jandarma kolluk personeline ihlal tespit tutanağı düzenleme görevi verildi.

Trafik güvenliğine yönelik kampanyalar hayata geçirildi

Karayollarında trafik kazalarının ve buna bağlı ölümlerin azaltılması amacıyla birçok kampanya da hayata geçirildi.

Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla 7 Eylül 2018'de "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" kampanyası başlatıldı.

Emniyet kemeri kullanımının teşviki ile aşırı hız ve araç içerisinde cep telefonu kullanımının önlenmesi amacıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında çocuklara ve yetişkinlere yönelik eğitimler verilirken denetimler de artırıldı.

"Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük Kampanyası" ile aileler üzerinde çocukların yaptırım etkisi kullanıldı.

Özellikle araç sürücülerinde aşırı hız, emniyet kemeri, direksiyon başında cep telefonu kullanımı hususlarında algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak amacıyla emniyet ve jandarma görevlilerinin yanı sıra fahri trafik müfettişleri ve çocuklar trafik denetimlerine katıldı.

Kampanya kapsamında, trafik ekiplerince denetimler sırasında durdurulan araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, şapka, tişört, görev kartları ve trafik karneleri dağıtılarak farkındalık oluşturulması hedeflendi.

1 milyon 429 bin 730 yol kullanıcısına yaya güvenliği eğitimi verildi

"Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla 6 Şubat'ta başlatılan kampanya kapsamında bugüne kadar 1 milyon 429 bin 730 yol kullanıcısına yaya güvenliği eğitimleri verildi.

Ülke genelindeki 25 bin 947 yaya geçidi, 13 bin 736 okul geçidi olmak üzere toplam 39 bin 683 geçitten 10 bin 87'sine önce yaya resmi yerleştirildi.

Kara yolu trafiğinde vatandaşların ve yol kullanıcılarının daha bilinçli olmaları ve güvenilir bir trafik ortamında seyahat etmelerini sağlamak amacıyla 2 Ekim 2019'dan itibaren ülke genelinde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla trafikte yaya önceliği etkinlikleri düzenlendi.

16 bin 150 öğrenci mobil trafik tırlarında eğitim gördü

İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Mobil Trafik Eğitim Tırı Türkiye Yollarında Tanıtım Programı ve Eğitim İş Birliği Protokolü"nün imzalanmasıyla "Mobil Trafik Eğitim Tırı Projesi" hayata geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsis edilen iki tır modernize edilerek "Mobil Trafik Eğitim Tırı"na dönüştürüldü. Böylece 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarıyla çocukların teorik eğitimin yanı sıra seyyar parkurda eğitimcilerin nezaretinde akülü araçlarla uygulamalı eğitimler almaları sağlandı. Eğitimlerden bugüne kadar 27 ildeki 244 okulda okuyan 16 bin 150 öğrenci faydalandı.

2013-2014 eğitim-öğretim yılında hayata geçirilen "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında, 3-17 yaş aralığındaki çocuklara yönelik trafik eğiticileri tarafından eğitimler verildi. Söz konusu eğitimlere bugüne kadar yaklaşık 6 milyon 500 bin öğrenci katıldı.

Yol kontrol noktalarında kurulan kapalı alanlarda sürücülere kısa süreli trafik eğitimleri verilmesi amacıyla "Yaşam için Kısa Bir Mola" sloganıyla "Yaşam Tüneli Trafik Eğitimleri" projesi başlatıldı. Bu yıl trafikte durdurulan sürücülerden 161 bin 295'i bu eğitimlerden yararlandı.

En çok kaza yapan sürücülere özel eğitim

2019-2020 eğitim-öğretim dönemi öncesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görevli 238 bin 260 öğretmene trafik güvenliği konusunda eğitim verildi.

Ülke genelinde en çok kaza yapan araç sürücüleri ile özellikle ticari araç şoförlerine yönelik bu yıl güvenli sürüş kurallarına ilişkin eğitimler düzenlendi. Eğitimlere bugüne kadar 3 bin 57 şoför katıldı.

Okullarda öğrencilerin güvenli bir şekilde yaya geçitlerini kullanmalarını sağlamak amacıyla bu bölgelerde görevlendirilecek okul geçit görevlileri de eğitimlere alındı. Eğitimlerde yaklaşık 4 bin okul geçit görevlisi yer aldı.

Kaynak: AA