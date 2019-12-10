Türkiye
Şeb-i Arus için ek YHT seferi10 Aralık 2019 Salı 09:59 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 10:03
Şeb-i Arus törenleri dolayısıyla artan yolcu talebini karşılamak amacıyla 17 Aralık'ta Ankara-Konya arasında ilave Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferi konuldu.
[Fotoğraf: AA]
TCDD Taşımacılık AŞ tarafından, Hz. Mevlana’nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) dolayısıyla vatandaşların daha rahat seyahat etmeleri için sefer sayısı artırıldı.
Resmi programın olacağı 17 Aralık’ta saat 16.45'te Ankara'dan Konya'ya, saat 23.59'da ise Konya'dan Ankara'ya ilave YHT seferi konuldu. Söz konusu seferle Ankara-Konya-Ankara YHT hattında 966 ek koltuk kapasitesi sağlanacak.
Kaynak: AA
Etiketler: Şeb-i Arus ek YHT seferi Ankara-Konya