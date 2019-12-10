Türkiye
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 12 gözaltı kararı10 Aralık 2019 Salı 09:52 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 09:57
Kocaeli merkezli 6 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, şüphelilerin yakalanması için Kocaeli merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: TSK yapılanması operasyon fetö