İç ve doğu kesimler için buzlanma ve don uyarısı10 Aralık 2019 Salı 09:26 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 09:28
Hafta boyunca sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde don ve buzlanmayla birlikte yer yer pus ve sis öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Antalya, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güney kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında hafta sonuna kadar önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Hafta boyunca sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Kaynak: TRT Haber