Türkiye
Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu10 Aralık 2019 Salı 09:04 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 09:07
Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede yer yer pus ve sis öngörülüyor.
Rüzgarın güney ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Kaynak: AA
Etiketler: parçalı Marmara Bölgesi hava durumu az bulutlu