Operasyona İstanbul Terörle Mücadele ekiplerinin koordinesinde yaklaşık 200 polis katıldı.

Bağcılar, Sancaktepe ve Pendik'in aralarında bulunduğu ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda Reina saldırganı Masharipov'u yakalayan terörle mücadele operasyon timi de yer aldı.

Duvar Arkası Radar cihazları kullanıldı

Ekipler baskın yapılan adreslere yerli ve milli üretim olan Duvar Arkası Radar cihazlarıyla gitti.

Ekipler zile bastıklarında cihaz sayesinde kapının arkasındaki şahsın kendilerine kaç metre uzakta olduğunu tespit ederek önlem aldı.

Operasyonda 13 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. Zanlılardan bazılarının Suriye'de örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu öğrenildi.

Baskın yapılan adreslerde örgütsel dokümanlar ve bir adet silah ele geçirildi.

Sağlık kontrollünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Kaynak: TRT Haber