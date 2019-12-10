Türkiye
Akdeniz'de 3,7 büyüklüğünde deprem10 Aralık 2019 Salı 04:16 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 04:21
Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 03.55'te deprem oldu.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinden yaklaşık 94 kilometre açıkta olan depremin büyüklüğü 3,7.
Depremin yaklaşık 17,65 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Muğla deprem seydikemer Akdeniz