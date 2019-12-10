Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 03.55'te deprem oldu.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinden yaklaşık 94 kilometre açıkta olan depremin büyüklüğü 3,7.

Depremin yaklaşık 17,65 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kaynak: TRT Haber