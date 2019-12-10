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Manisa'da otomobillerden hırsızlık yapan kişi suçüstü yakalandı10 Aralık 2019 Salı 03:35 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 03:39
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki iki otomobile giren şüpheli, polis tarafından suçüstü yakalandı.
[Fotoğraf: AA]
Cumhuriyet Caddesi'nde bir kişinin araçların kapısını zorlayarak açtığını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.
Bölgede çalışma başlatan polis, Çatalçeşme Meydanı yakınında park halinde bir otomobil içerisinde H.S'yi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan zanlının, çeşitli suçlardan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: AA
Etiketler: Manisa otomobil hırsızı gözaltı Turgutlu cumhuriyet caddesi