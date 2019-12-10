15 Temmuz hain darbe girişimin üzerinden 3,5 yıl geçti. 251 şehidin acısı hala tazeliğini korurken, FETÖ'cü darbecilerin yargılanmasında sona gelindi.

Darbe girişimi sonrası yaklaşık 100 bin soruşturma başlatıldı. 41'i İstanbul'da olmak üzere toplam 289 darbe davası açıldı, binlerce kişi yargılandı.

Genelkurmay çatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi davaların da aralarında bulunduğu 271 dosyada karar verildi. Geriye ise, firari sanıkların yargılandığı 18 dava kaldı.

Yargılamaları tamamlanan davalarda bin 225 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. 17'sine tam 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Firari darbeciler hakkındaki soruşturma sürüyor

Bin 104 darbeci müebbet hapse mahkum edilirken, bin 545 darbeci ise çeşitli yıllarda hapis cezaları aldı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar arasında rütbesi sökülen darbeci generaller de var. 71 general, 829 subay, 180 astsubay ve 50 uzman çavuş müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 20 darbeci eski general ile 409 subay da ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Dosyaları ayrılan firari darbecilerin haklarındaki soruşturma ve yargılamalar ise sürüyor.

Kaynak: TRT Haber