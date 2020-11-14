Karadeniz´de birçok köy evinde kullanılan sobanın, satışlarına imalatçılar yetişemiyor. Yıl sonuna kadar gelen siparişleri yetiştirmeye çalışacak olan imalatçılar, üretim için yeni siparişleri bir süre alamayacaklar. Kuzine soba satıcıları, şimdiden geçtiğimiz kışın toplamında yaptıkları ciroyu, yapmış durumdalar.

“Günde 100 adet kuzine yapıyoruz”

COVID-19 salgını nedeniyle şehirde yaşayan vatandaşlar, köylerine döndü. Köy evlerinde hem ısınmak hem de yemek pişirmek için kullanılan kuzine satışları da arttı.

Siparişlere yetişemediklerini söyleyen kuzine ustası, günde 100 tane normal kuzine yaptıklarını söyleyerek, “Şu anda kuzine satışlarımız iyi. Koronavirüs nedeniyle milletimiz hep köye geldi. Bizim kalın kuzine dediğimiz kuzunelerimiz var. Onların da parçasını hazırlarsak 40-50 tane çıkarabiliyoruz. Kuzinenin üzerinde köyde yemeğimizi yapabiliyoruz. Bizim mısır ekmeğimiz meşhurdur, ekmeğimizi de kuzinede yapıyoruz. Kuzinenin fırınının içinde her şeyi pişirebiliyoruz. Davlumbaz fırını olmayanlar içinde balık bile pişirebilir. Çok amaçlı kullanıyoruz kuzinemizi” şeklinde konuştu.

68 parçadan oluşan kuzinenin en önemli özelliklerinden birisi ise içinde fırın bulunması. Bu fırın sayesinde Karadeniz´in en leziz yemekleri pişirilebiliyor.

“Kuzineyi bu sene yok satıyoruz”

Kuzine imalatçısı Hasan Biliş, kuzineye olan talebin fazla olduğunu ve satışlara yetişemediklerini belirtiyor.

Biliş, “Kuzine bu sene daha fazla gitti. Çünkü, vatandaş hem ısınıyor hem de yemeğini yapabiliyor. Maliyet düşük olduğu için de çok tercih ediliyor. Ekmeğini yapıyor, kestanesini yapıyor, yemeğini yapıyor, güvecini yapıyor ne aklına geliyorsa hepsi kuzinede mevcut. Onun için biz de imalatına talip olduk devam ediyoruz. Bu sene de yok satıyoruz. Çok yerden bu sene istek var ama cevap veremiyoruz.”

“Önceki yıldan fazla soba satışı yaptık”

Bu sene kuzine satışlarının çok yoğun geçtiğini belirten Kuzine satıcısı İbrahim Uysal, “Büyükşehirden köylerine dönenler memleketine dönenler Anadolu´ya daha doğrusu köyüne gelenler yoğun şekilde köye fındıklarını topladıktan sonra dönmediler. Yoğun soba satışı yaptık. Önceki yılın soba satışını fazlası ile yaptık. Köyden geriye tamamen dönmedikleri için köyler şu anda şey şekilde devam ediyor. Kış gelmeden aynı geçen yılki satışları fazlasıyla yaptık. Kuzinenin avantajı kuzine yanmışken fırında yemeğini pişiriyor, güvecini yemeğini yapabiliyor üzerinde çayını ateşi yapmışken kullanabiliyor” dedi.