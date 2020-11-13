Haber Giriş: Kaynak: AA
Sağlık ve fitness mobil uygulamalarına talep yüzde 67 arttı
[Fotoğraf: AA]
Yeni tip koronavirüsün (COVID-19) tüm dünyayı etkisi altına almasının ardından sağlık ve fitness mobil uygulamalarının kullanımında rekor artış yaşandı. Araştırmaya göre, bu uygulamaların indirilmesinde geçen yıla oranla yüzde 67 artış kaydedildi.
Mobil ölçümleme şirketi Adjust'ın araştırmasına göre bu uygulamaların indirilmesinde geçen yıla oranla yüzde 67 artış yaşandı.
2020'nin ilk çeyreğinde indirme sayısı 593 milyona ulaşan sağlık ve fitness uygulamalarının, 2020 yılı sonunda 656 milyonu bulacağı öngörülüyor.
Salgının ortaya çıkmasının ardından uygulamayı kullanan kişi sayısı nisan ayında 339,7 milyon olurken, ocak ayına göre yüzde 83,6 ve mart ayına göre yaklaşık yüzde 42 artış gerçekleşti.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 17:45
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