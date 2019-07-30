Burdur Salda Gölü'nün bembeyaz kumsalı ve turkuaz suyunda yürüyenler, güneşin göle veda ederken suda ve kumsalda bıraktığı göz alıcı parıltılarını izlemenin keyfini yaşıyor.

Farklı şehirlerden fotoğraf çektirmeye gelen çiftler, gün batımında Salda Gölü'nü tercih ediyor.

Fotoğraf tutkunları da gölün beyaz adalar, tabiat parkı ve Kayadibi bölgelerinde en güzel anları kaydetmeye çalışıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, Salda Gölü'nün son yıllarda turizm destinasyonları içinde öne çıktığını söyledi.

Gölde yeşili, maviyi ve beyazı bir arada görmenin mümkün olduğunu belirten Kamil, gölün doğal güzellikleriyle ilgi gördüğünü anlattı.

Gün batımıyla eşsiz bir manzara

Gölün gün batımında yeni evli çiftler ve doğa tutkunlarınca uğrak noktası haline geldiğini vurgulayan Rıza Kamil, şöyle konuştu:

"İstanbul'dan, Ankara'dan, Denizli'den ve bin 500 kilometre mesafeden dahi sadece gün batımında fotoğraf çektirmek için geliyorlar. Salda Gölü'nün çevresini gezenler, akşama doğru gün batımını izleyerek günün yorgunluğunu atıyor. Salda Gölü, gün batımı eşsiz bir manzara sunuyor. Gün batımında doğanın bütün renklerini görme imkanı bulursunuz. Göle rengini veren turkuaz mavisi ve kumsalı sizi gün batımında da güzel bir hayal dünyasına götürür. Doğa sizlere o an her türlü güzel duyguyu yaşatmak için renklerin bütün tonlarını önünüze serer."

"Anlatılmaz, yaşanır"

Ziyaretçilerden Yasemin Ongun, Salda'ya ikinci kez geldiğini, burayı çok beğendiğini belirterek, "Maldivler'i Türkiye'de yaşıyoruz. Herkese tavsiye ederim, mutlaka gelip görsünler. Gün batımına da kalıp izleyeceğiz" dedi.

Ziyaretçilerden Nezaket Gümüştekin de Salda Gölü'nün güzelliğini kız kardeşinden duyduğunu ve çok beğendiğini söyledi.

Ziyaretçi Nezahat Cansever ise Salda Gölü'ne uzun zamandır gelmek istediğini vurgulayarak, "Muhteşem bir güzelliği var, ilk geldiğinizde yukarıdan göle bakmaya doyamıyorsunuz. Herkese Salda Gölü'nü gelip görmesini tavsiye ederim. Muhteşem bir yer, anlatılmaz, yaşanır" diye konuştu.

Kaynak: AA