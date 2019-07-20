Rengarenk çocuk giysileri ve aksesuarları tasarlıyor, internetten satıyordu. Sakarya'da yaşayan 34 yaşındaki Gülşah Yıldırım'ın hayali iş yeri sahibi olmaktı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğinden faydalanarak dükkan açmaya karar verdi. 50 bin lira geri ödemesiz hibe aldı. Aldığı hibe ile iş yeri kurdu.

"Param yoktu ama hayallerim vardı. Hayallerimi gerçekleştirmek için her şeyi yaptım. Çaba sarf etmeden hiçbir şey olmuyor."

Genç kadın girişimci Avrupa ülkeleri, Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan'a da çocuk giysisi satıyor.

Haber: Mehmet Karakaş