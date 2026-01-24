Rize'de "18. Kardan Adam Kış Festivali" başladı

Çamlıhemşin Kaymakamlığı ve Çamlıhemşin Belediye Başkanlığınca ilçenin turizm merkezi Ayder Yaylası'nda organize edilen festivalin ilk gününde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Milli park girişinden itibaren trafik sorunu yaşanmaması için araçlarını park eden vatandaşlar, minibüslerle yaylaya ulaştı. Festival alanına kadar yürümeyi tercih edenler de oldu.

Katılımcılardan bazıları kar üstünde horon vurdu, bazıları ise naylonla kaymaya çalıştı. Yöre sanatçılarının sahne aldığı festivalde, kardan adam yarışması da yapıldı.

Kardan yapılan çay bardağı figürü dikkati çekti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Naci Edi, 10 yıldır festivale katıldıklarını söyledi.

Her yıl farklı bir konsept belirlediklerini anlatan Edi, "Bu yıl da Rize'nin çayın başkenti olması nedeniyle kardan çay bardağı yapmayı düşündük. Geçen yıl, kültür varlıkları üzerine çalışmalar yapmıştık." dedi.

Edi, kardan çay bardağını yaklaşık 8 günde tamamladıklarını belirterek, "Şimdiye kadar güzel, olumlu tepkiler aldık. 5 tondan fazla kar kullandık. Biraz zor oldu. Bizim için de keyifli bir anı oldu." diye konuştu.

Şenliğe katılan Sergen Arslan ise eğlendiklerini, ortamın çok güzel olduğunu dile getirdi.

Festival yarın çeşitli etkinliklerle sona erecek.