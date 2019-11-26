Kütahya'da el sanatları ustası ve ressam Ömer Numan Özyağman, tuval yerine çini ve seramiklere resim yapıyor.

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi'ndeki atölyesinde çalışmalarını sürdüren 30 yaşındaki Özyağman, resim sanatını çini ve seramikle buluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

Özyağman, 15 yaşından bu yana çini ve seramiğe resim çizdiğini söyledi.

İlkokul çağında resme ilgi duyduğunu belirten Özyağman, "Çocukken çizgi film karakterlerinin resimlerini çiziyordum. Öğretmenim resme ilgimi fark etti ve ders saatlerinin dışında bana kurs vermeye başladı, resimlerimi yarışmalara gönderdi. Yarışmalardan önemli dereceler elde ettim. O dönemler resmi tuval, ahşap ve duvarlara çiziyordum" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Özyağman, çini ve seramik sanatıyla tanışmasının ise ortaokul yıllarında olduğunu dile getirdi.

O dönemlerde boş zamanlarında yardım etmek için dedesinin çay ocağına gittiğini anlatan Özyağman, "Burada da vakit buldukça gazetelerdeki o dönemin sanatçılarının resimlerini bulduğum kağıtlara kara kalemle çiziyordum. Mahallede çinici esnafı çok fazlaydı. Bir gün onlardan birisi çizdiğim resimleri çini üzerine yaparak para kazanabileceğimi söyledi. O günden sonra bir esnafın yanında çini ve seramiğin üzerine resim denemeleri yapmaya başladım" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

"Tuvalde olduğu gibi renkler aynen çıkmıyor"

Ömer Numan Özyağman, bu işe başladığında çini ve seramiğe resim yaparken zorlandığını belirtti.

Kağıda, tuvale, duvara çizip boyadığı gibi çini ve seramikte uygulama yapamadığını ifade eden Özyağman, şunları kaydetti:

"Çünkü boyasından fırçasına kadar her şey çok farklıydı. İşi öğrenmek için hiç para kazanmadan çinicilerin yanında yaklaşık 5 yıl çırak olarak çalıştım. 20'li yaşlara geldiğimde küçük bir atölye açarak çalışmalara başladım. Çini ve seramiğe resim yapmak kolay değil. Seramiğin üzerine çizdiğiniz ve boyadığınız resimler sırlandıktan sonra yaklaşık bin derecelik fırınlarda pişiriliyor. İstediğiniz tonda renklerin çıkmama riski çok büyük."

[Fotoğraf: AA]

"Alışılmışın dışına çıkmaya çalışıyorum"

Kendine özgü çalışmalarının çok beğenildiğini söyleyen Özyağman, çalışmalarını ağırlıklı olarak Osmanlı dönemine ait minyatür ve gravürler ile üç boyutlu resimlerin oluşturduğunu bildirdi.

Tabak, vazo, pano, sürahi gibi sanat eserlerine eski İznik çini desenlerinin resimlerini de özgün tasarımlarla yansıttığını dile getiren Özyağman, "Çini ve seramik sanatını resimle birleştirerek alışılmışın dışına çıkmaya çalışıyorum" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Botanik konularda çini ve seramik koleksiyonlar oluşturmayı planladığını anlatan Özyağman, her bir eserin yapımının 15 gün ila 2 ay arasında sürdüğünü sözlerine ekledi.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA