Yaşam alanı olarak tarih boyunca sürekli su kenarı arayan insanoğlunu ihya eden, çok sayıda kentin verimli topraklarını suyla buluşturan Fırat Nehri, bünyesinde barındırdığı doğal güzellikler de adından söz ettiriyor.

[Fotoğraf: AA]

Malatya ile Elazığ arasından da geçen nehrin etrafında bulunan, yaban hayatı ve bitki örtüsüyle öne çıkan kanyonlar, ziyaretçilerin de ilgi odağı halinde.

Elazığ'ın Baskil ilçesi sınırlarında yer alan ve "Saklıkapı" adı verilen doğa harikası kanyon büyük beğeni topluyor. Kanyon, benzersiz karstik oluşumları, mağaraları, kaya fosilleri, kendine has flora ve faunasıyla da dikkat çekiyor.

[Fotoğraf: AA]

Doğa tutkunlarının mola adresi

Jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan sarp kayalıklara sahip bölge, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarınca mola noktası olarak görülüyor.

[Fotoğraf: AA]

Bölgenin henüz tam olarak keşfedilmemiş bu kanyonu, doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarının da ilgi gösterdiği yerler arasında bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Keban Baraj Gölü'nden başlayarak tekneyle gezilebilen 40 kilometrelik Karaleylek Kanyonu da alabalık tesisleri, sarp kayalıkları, karstik mağara oluşumları, tarihi mağara yerleşimleri, mağara tavanlarından sarkan yetişmiş ağaçları, martı, şahin gibi kuş türleri ve muhteşem doğasıyla öne çıkıyor.

Kanyonların bulunduğu bölgede yer alan sarp kayalıklar, dağ keçilerine ev sahipliği yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Doğal güzellikleri tanıtmamız gerek"

Malatya Valisi Aydın Baruş, Yukarı Fırat'ın gerçekten çok derin bir tarihi ve doğal güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Havzanın uzun yıllar insanoğluna ev sahipliği yaptığını belirten Baruş, yapılan kazı çalışmalarıyla milattan önce 7 binli yıllarda insanların burada hayatını sürdürdüğünün anlaşıldığını anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Yörenin doğal güzellikleriyle de ön plana çıkarılması gereken bir havza olduğunu vurgulayan Vali Baruş, şöyle konuştu:

"Bu havza üzerinde çok sayıda kanyon var. Gerçekten tabiat harikası ve eşsiz doğa güzelliklerini temaşa edebileceğiniz, yaban hayatının her türlü güzellikleriyle hüküm sürdüğü bir havza. Burayı turizme kazandırmamız lazım. Özellikle macera, yürüyüş seven ve aynı zamanda da su sporlarından hoşlanan insanları bu yöreye daha çok çekmemiz lazım. Bunun için bu doğal güzellikleri tanıtmamız gerekiyor."

Kaynak: AA