Haber Giriş: Kaynak: AA
Polislerden Hayatican'ın evine 23 Nisan süslemesi
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da yunus timinde görevli polisler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ailesinin maddi durumu kötü olan ilkokul öğrencisinin evinin girişi ile camını süsledi.
Yunus timinde görevli polisler, Taşyaka Mahallesi'nde yaşayan ilkokul 2. sınıf öğrencisi Hayatican Tınaz'ın ailesinin maddi durumu iyi olmadığından arkadaşları gibi evini süsleyemediğini öğrendi.
Aralarında para toplayan polisler aldıkları malzemelerle çocuğun müstakil evinin girişi ile camını balonlar ve Türk bayraklarıyla süsledi.
Evde internet bağlantısı olmadığını fark eden polisler, süsledikleri pencerenin önünde şiir okuyan çocuğun videosunu çekip sınıf öğretmenine gönderdi.
Çok mutlu olduğu gözlenen Hayatican, kendisine yardım eden polislere teşekkür etti.
Etiketler: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı polis Muğla Fethiye 23 nisanSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 20:40
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