Akçalı Mahallesi'nde yaşayan Yasin Efe Kozanoğlu, bisiklet almak için kumbarasında 150 lira biriktirdi. Cezayir'de çalışan babasının COVID-19 ile mücadele kapsamında 1 Nisan'da Türkiye'ye getirilmesinden etkilenen Yasin, biriktirdiği 150 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamaya karar verdi.

Amasya'daki 14 günlük karantina sürecinin ardından eve gelen ve durumu bildirdiği babasından da olumlu cevap alan Yasin, mahalle muhtarı aracılığıyla kumbarasındaki 150 lirayı kampanyaya bağışladı.

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"Çok duygulandım"

Yasin Efe Kozanoğlu, 3 aydır bisiklet almak için para biriktirdiğini söyledi.

"Kumbaramdaki parayı devletime bağışlıyorum" diyen Kozanoğlu, "Devletimizi çok seviyorum, devletimizin yanındayım. 150 lira kadar biriktirdim ve kampanyaya bağışladım" diye konuştu.

Yasin Kozanoğlu ise salgın ortaya çıkınca devletin kendilerini bulunduğu ülkeden alıp Türkiye getirerek 5 yıldızlı otel konforunda yurtlara yerleştirdiğini söyledi.

Kendilerine çok iyi bakıldığını ve tahminlerinin çok çok üzerinde ilgi gösterildiğini ifade eden Kozanoğlu, "Bir hafta önce evime geldim. Sağlıkla ilgili hiçbir sıkıntımız yok şükür. Bu süreci evde Yasin Efe'ye anlattım. Aynı zamanda televizyonda da görmüş, çok etkilendiğini söyledi. 'Ben de kumbaramdaki paraları bağış yapmak istiyorum' dedi. Çok duygulandım. Ülkemizle ve evlatlarımızla gurur duyuyorum." dedi.