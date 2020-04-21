"Evde kalın", "iyi beslenin" çağrıları son dönemde gıdaya olan talebi artırdı. Yetkililer, Türkiye'nin gıda arz güvenliğinde sorun olmadığına dikkat çekiyor.

Bamyadan kalın buğday ve mercimeğe tohumlar güvence altında. Türkiye'nin Tohum Gen Bankası, gıda hazinesinin özünün yer aldığı banka.

Banka, Türkiye'nin adeta sigortası. 60 binin üzerinde tohum burada bulunuyor. Keten domates kokulu yonca gibi birçok tohum muhafaza ediliyor. Tohum Gen Bankası salgın, kuraklık ya da diğer afet dönemlerine karşı hazırlıklı.

Genetik şifreler veri tabanında

Tohum Gen Bankası Bölüm Başkanı Kürşad Özbek, bankada muhafaza altına alınan örneklerin emniyet yedeklemesinin mutlaka yapıldığını söyledi. Türkiye'deki her gıdaya ait tohum bu bankada yedekleniyor. Özbek, süreci şöyle anlattı:

"Siz elinizdeki genetik kaynağı başka bir coğrafyada yapmak zorundasınız. Biz de İzmir’deki bankamızda bulunan tohumların yedeklerini yapıyoruz. Buradan ürettiğimiz tohum örneklerini oraya gönderiyoruz."

Tohumların yedeklenmesi ve saklanması süreci de titiz bir çalışma gerektiriyor.

Tohum gibi endemik bitkilerin genetik şifreleri de "Barkod Türk" adı verilen bir veri tabanında muhafaza altına tutuluyor.