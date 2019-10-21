Plastik, dünyanın en büyük sorunu. Doğada yüzlerce yıl kalan ve çevreyi kirleten plastikler şimdi de bozayılar için tehdit oluşturuyor.

Kars Sarıkamış'ın simgesi bozayılar, bunun en canlı örneği. İlçedeki çöplükten beslenen ayılar, plastikleri de tüketiyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan bozayıların en büyük tehtidi ise plastik.

Dünyada plastiğin artık her yerde olduğunu anlatan Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, "Bütün hayvanların yumurtalarında bile, yavrularında bile plastik atıklarla karşılaşılıyor artık" dedi.

Çözümün çöplüğün rehabilite edilmesi olduğunu söyleyen Çoban, şöyle konuştu:

"Plastik yedikleri zaman, plastiklerin içindeki kimyasallar yaban hayvanların vücutlarına da işliyor ve bu şekilde bir sonraki nesle farklı bir kimyasalı da aktarmış oluyorlar."

Sarıkamış çöplüğü, ayıların fizyolojisini de olumsuz etkiliyor. Ayılar yiyecek bulamadıkları için kış uykusuna da yatamıyor.

Kaynak: TRT Haber