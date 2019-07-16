Ayın yaklaşık yüzde 65'lik bölümü dünyanın gölgesinde kaldı. Türkiye'den de çıplak gözle takip edilebilen "Parçalı Ay Tutulması" tüm Türkiye'de güzel görüntülere sebep oldu.

Ayın yaklaşık %65'lik bölümü dünyanın gölgesinde kalıyor. Türkiye'den de çıplak gözle takip edilebilen ve gece saat 03:18'de sona ermesi beklenen parçalı ay tutulması gerçekleşiyor. pic.twitter.com/LhlpOFT9L2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 16, 2019

''Parçalı Ay Tutulması'' İstanbul'da da güzel görüntülerin oluşmasını sağladı.

Tutulma, Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de de gözlemlendi.

Muş'ta tutulma tüm canlılığıyla foto muhabirlerin objektiflerine yansıdı.

Tutulma Adanalıları da güzel görüntülerle karşıladı.

Van'da ise ayın dünyanın gölgesinin ardına saklandığı o anlar kare kare kayıt altına alındı.

21.34’de başlayan tutulma saat 03.18’de sona erdi.

Yurdun dört bir yanından dolunay fotoğrafları

Öte yandan yurdun dört bir yanından dolunayla beraber fotoğraflar geldi. Başkent Ankara semalarındaki dolunay Özel Harekat Daire Başkanlığı'da nöbet tutan polis ile birlikte görüntülendi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde akşam saatlerinde Munzur Dağları'nın ardından beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu.

Bingöl'de akşam saatlerinde ortaya çıkan dolunay ile bir leyleğin silüeti objektife böyle yansıdı.

Tekirdağ'da akşam saatlerinde şehrin üzerinde beliren dolunay, güzel görüntüler oluşturdu.

Van semalarında akşam saatlerinde beliren dolunay ile bu anı görüntüleyen fotoğrafçıların silüeti...

İstanbul'da, akşam saatlerinde beliren dolunay ile Ayasofya güzel görüntü oluşturdu.

Dolunay, 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü ve Çamlıca Tepesi'ndeki televizyon kuleleri ile güzel görüntülere sahne oldu.

Dolunayın güzel görüntüler oluşturduğu bir diğer nokta da Büyük Çamlıca Camii idi.

Kaynak: AA