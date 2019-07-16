Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan tır şoförü Bahattin Gürses, Ramazan Bayramı'nda sefere ara verdi. Bayramdan sonra yola çıkmak için kontrollerini yaparken motor bölümündeki yuvayı ve 6 yumurtayı fark etti.

Yuvayı yıkmaya kıyamadı Bahattin Gürses. Yavruların yumurtadan çıkmasını bekledi.

Kuşların 15 günde çıkacağının söylendiğini belirten Gürses, beklemeye karar verdiğini vurguladı. Yavrular uçana kadar tek geçim kaynağı olan tırı 45 gün boyunca çalıştırmadı.

Bu uzun bekleyiş, Gürses ailesinin birlikte vakit geçirmesi için de fırsatı oldu. Yavru kuşlar yuvadan uçtuktan sonra tırını çalıştırdı, ekmek parasının peşinde düştü.

Kaynak: TRT Haber