Turkuaz suyu, beyaz sahili...

184 metre derinliğe sahip Salda Gölü, güzelliği ile ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.

Burdur il sınırları içinde bulunan göl, "Türkiye'nin Maldivleri" olarak biliniyor.

Eşsiz doğası ve berrak suyuyla göl tam bir tabiat harikası. Göl, önümüzdeki dönemde kesin korunacak alanlar listesine girecek. Etrafına millet bahçesi yapılacak. Böylelikle göl etrafında yapılaşmaya izin verilmeyecek.

Aynı zamanda Salda Gölü, sadece yüzme ve turistik amaçlar için kullanılacak.

Haber: Mesut Pala