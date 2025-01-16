Özel öğrencilerin el becerileri seramik ve el sanatları eğitimiyle gelişiyor

Milli Eğitim Bakanlığınca Batman'da 2019'da açılan Özel Eğitim Meslek Okulu'nda down sendromlu, otizmli ve hafif zihinsel engelli 69 özel öğrenci eğitim görüyor.

Öğrenciler, burada büro yönetimi, konaklama hizmetleri, yiyecek içecek hizmetleri, tarım, seramik ve el sanatları alanlarında teorik ve pratik eğitimler alıyor.

Mesleki derslerinin yanı sıra seramik ve el sanatları atölyelerinde sanatsal faaliyetlere de katılan öğrenciler, eğitimle el becerilerini geliştiriyor, akranlarıyla sosyalleşme imkanı buluyor.

Okul Müdürü Zeki Aslan, öğrencilerin ortaokul mezunu ve hafif zihinsel engelli tanısı konulan bireylerden oluştuğunu söyledi.

Öğrencilere haftalık 30 saat eğitim sunulduğunu aktaran Aslan, Türkçe, matematik, fen bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinin özel eğitim öğretmenleri tarafından tek tek verildiğini belirtti.

Bu derslerin yanı sıra öğrencilere temel meslek eğitimi verdiklerini ifade eden Aslan, "Çocukların, meslek eğitimiyle motor becerilerinin gelişmesi sağlanıyor. Öğrencilere, sosyal hayatta bir mesleği yürütebilecek eğitim imkanı sunuyoruz. Öğrencilere haftalık 15 saat seramik ve el sanatları bölümlerinin atölyelerinde eğitim veriyoruz. Seramik atölyesini yeni kurduk. Çocukların sosyal hayatta karşılarına çıkabilecek iş imkanlarını değerlendirebilecekleri eğitimi ön plana çıkarmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"Dersler eğlenceli geçiyor"

Seramik ve Cam Teknolojisi Öğretmeni Gurbet Taş da 9. sınıf öğrencileriyle temel beceriler, 10. sınıf öğrencileriyle ise uygulama çalışmaları yaptıklarını bildirdi.

Atölyede öğrencilere seramik yapımının tüm aşamalarını öğrettiklerini anlatan Taş, şunları kaydetti:

"Seramik dersinde çamurun yoğrulmasından başlayıp şekillendirme aşamasına kadar çalışmalar yapıyoruz. Dersler eğlenceli geçiyor çünkü çocuklar istedikleri şeyi yapabiliyorlar. İstedikleri renge boyayabiliyorlar. Arkadaşlarıyla güzel ortamları oluyor. Teorik derslerden ziyade uygulama dersleri biraz daha zevkli geçiyor. Öğrenciler, kendilerini daha iyi ifade edebiliyor."

Seramik ve el sanatları çalışmalarının öğrencilerin ince ve kaba motor becerilerini geliştirdiğini aktaran Taş, bu durumun öğrencilerde özgüven duygusunu geliştirdiğinden bahsetti.

"Özel öğrencilerimizin burada güzel ortamları var. Bu ortamda da sosyalleşiyorlar. İstedikleri şekilde bir şeyler yapabiliyorlar, konuşabiliyorlar. Onları kısıtlayan bir durum yok. Böyle olunca da daha mutlu oluyorlar." diyen Taş, onların mutluluğunu gözlemleyebildiğini anlattı.

Öğrencilerden Enes Karayiğit ise seramik ve el sanatları dersi aldığını, atölyede ahşap boyama yaptığını söyledi.

Gülcan Kızılkaya, el sanatları dersinde çanta yapmayı öğrendiğini ve çevresinden siparişler aldığını kaydetti.

Muhammed Demir ise atölyede seramik kap yaptıklarını, arkadaşlarıyla çalıştığı için mutlu olduğunu dile getirdi.