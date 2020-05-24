Munzur Dağları arasında yer alan 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatıyla da dikkat çekiyor.

İlçedeki Mercan Vadisi'nde gezintiye çıkan yaban hayatı fotoğrafçısı Hasan Çetin, çevreyi izlerken Dünya Koruma Birliğinin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde bulunan koruma altındaki siyah beyaz renkli porsuklara rastladı.

Hayvanlara birkaç metre yaklaşan Çetin, yan yana gezinen 2 porsuğun hem videosunu hem de fotoğraflarını çekmeyi başardı.

[Fotoğraf: AA]

"Onları ürkütmeden fotoğraflarını çektim"

Hasan Çetin, Ovacık'ın yaban hayvanları varlığı açısından son derece zengin bir ilçe olduğunu söyledi.

Yıllardır yaban hayatı fotoğrafçılığıyla ilgilendiğini belirten Çetin, "Mercan Vadisi'ne gezmeye gitmiştim. Aracım ile hareket halindeyken otların arasında siyah beyaz renkli değişik bir hayvanın hareket ettiğini gördüm. Hemen durdum ve arabamdan fotoğraf makinemi çıkardım. Hayvanlar bir süre sonra otların arasından açık bir alana çıktı. Onlara iyice yaklaştığımda porsuk olduklarını fark ettim. İki taneydiler ve birbirlerinden hiç ayrılmıyorlardı. Ben de onları ürkütmeden hem fotoğraflarını hem de videolarını çektim" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Geceleri yuvalarından çıkıp yiyecek arıyorlar

Çetin, Ovacık'ta bu tür porsukları ilk defa gördüğünü belirterek, "Bölgemiz hem doğal güzellikleri hem de yaban hayatı açısından oldukça zengin bir yer. Burada çeşitli endemik bitki türleri var ve boz ayı, yaban keçisi, keklik, kurt, vaşak, tilki, gelincik ve su samuruna doğal ortamında rastlanılıyor. Bu yüzden doğanın ve canlıların korunması için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor" dedi.

Porsukların görüntülenmesinin zor olduğunu dikkat çeken Çetin, bu hayvanların geceleri yuvalarından çıkıp yiyecek aradığını vurguladı.

[Fotoğraf: AA]