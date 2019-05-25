Konya'nın Ereğli ilçesi Dalmaz Mahallesi'nde ikamet eden İbrahim Kelleci'nin evinin önünde gezdirdiği köpeğine hızla gelen bir otomobil çarparak kaçtı.

Kelleci yol kenarında bulunan çalılıklara fırlayan, Tarçın isimli köpeğini evinin bahçesine taşıdı. Köpeğine su tutarak kendisine gelmesini bekleyen Kelleci, köpeğin nefes almadığını fark edince suni teneffüs ve kalp masajı yaparak Tarçın'ı hayata döndürdü.

Veterinere götürülen köpeğin arka bacağında çatlak tespit edildi.

"Onun da bir canı var"

Araba çarpan köpeğini hemen evinin bahçesine getirdiğini söyleyen İbrahim Kelleci, şunları anlattı:

"Hareket etmiyordu, kendine gelmesi için yıkadım. Kendine gelmeyince suni teneffüs ve kalp masajı yaptım. Geri dönünce hemen veterinere götürdüm. Arka bacağında çatlak var. Allah'a şükür kısa sürede iyileşecek. Aile olarak çok mutluyuz. Üzüntüm köpeğime çarpan otomobilin sürücüsünün kaçması. Köpek de olsa onun da bir canı var."

Kaynak: AA