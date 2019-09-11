Ordu'nun Ulubey ilçesinin Kardeşler Mahallesi'nde bulunan, çeşitli sportif aktivitelere de olanak tanıyan Küpkaya Kanyonu, doğal yapısı ve akıntılarla şekillenmiş kayalarıyla dikkat çekiyor.

Yaz aylarında dahi suyunun sıcaklığı 5 derece olan yaklaşık 2 kilometrelik kanyon, macera tutkunlarının yanı sıra yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

Olta ile balık da avlanabilen kanyon, sıcak havalarda serinlemek isteyenlere de olanak sağlıyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Uğur Toparlak, Ordu'nun dereleri, kanyonları ve doğal güzelliklerinin, kentin en önemli destinasyonlarından olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bunlardan en önemlilerden biri de Ulubey ilçemizde bulunan Küpkaya Kanyonu. Kanyonumuz hem uzunluğu hem içerisinde barındırdığı balıkları hem de görselliği yönünden Karadeniz'in en güzel bölgelerinden biri."

Yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor

Kanyonun çok temiz bir yapısının olduğunu anlatan Toparlak, "Kanyonun yörede çok önemsediğimiz alabalık çeşidini de içerisinde barındıran özelliği vardır. Görenleri hayran bırakan bu kanyon özellikle yerli ve yabancı turistlerin cazibesi durumunda" dedi.

Toparlak, kanyonun mutlaka gezilip görülmesi gereken yerlerin başında olduğuna da değinerek kente gelen yerli ve yabancı turistleri buraya davet etti.

Kaynak: AA