Türkiye, ocak-haziran döneminde 162 ülkeye 3 milyar 304 milyon 418 bin dolarlık örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı ihraç ederken, satışlarda ilk sıraları Avrupa ülkeleri aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı ihracatında son yıllarda yakaladığı ivmeyi bu yıl da sürdürdüğünü bildirdi.

Sektör, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre ihracattan yaklaşık 84 milyon dolar daha fazla gelir elde etti.

Bu fasıldaki ithalat yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 azalırken, ihracatta yüzde 2,6 artış kaydedildi.

Ocak-haziran döneminde 3 milyar 304 milyon 418 bin dolarlık örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı ihracatı gerçekleştirildi.

Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 3 milyar 220 milyon 422 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

En fazla ihracat Avrupa'ya

Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 162 ülkeye örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı satışı yapıldı.

En fazla ihracat Avrupa ülkelerine gerçekleştirildi. Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı ihraç edilen ülke 645 milyon 906 bin dolarla İspanya oldu.

Bu rakam, toplam ihracatın yaklaşık yüzde 19'unu oluşturdu.

İspanya'yı 427 milyon 754 bin dolarlık ihracatla Almanya, 293 milyon 237 bin dolarla Birleşik Krallık, 205 milyon 649 bin dolarla Hollanda ve 137 milyon 391 bin dolarlık dış satımla Fransa takip etti.

İthalat geriledi

Söz konusu dönemde Türkiye'nin bu fasıldaki ithalatı 368 milyon 366 bin dolara geriledi.

Böylece geçen yılın ilk yarısında yapılan 513 milyon 405 bin dolarlık örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı ithalatı yaklaşık 145 milyon dolar azalmış oldu.

Türkiye'nin örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı ithalatı yaptığı ülkeler arasında ilk sırayı 67 milyon dolarla Bangladeş aldı. Bu ülkeyi 52 milyon dolarla Çin, 34 milyon dolarla İtalya, 31 milyon dolarla Mısır ve 22 milyon dolarla İspanya izledi.

TÜİK verilerine göre, ocak-haziran döneminde en fazla örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı ihracatı yapılan 15 ülke şöyle:



İspanya 645.905.898

Almanya 427.753.793

Birleşik Krallık 293.236.853

Hollanda 205.648.778

Fransa 137.391.142

İsrail 122.171.469

Danimarka 107.510.226

Irak 106.035.082

İtalya 96.953.608

ABD 96.761.712

Suudi Arabistan 79.878.143

İran 64.285.370

Polonya 59.314.133

Rusya Federasyonu 58.013.288

Libya 45.141.165 dolar olarak belirlendi.

Kaynak: AA