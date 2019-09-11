Buna göre, ihracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,2, yakıtlarda yüzde 10,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4 düştü.

İthalat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 geriledi. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,6, yakıtlarda yüzde 7,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2 azaldı.

İhracat miktar endeksi yükseldi



İhracat miktar endeksi temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,2, yakıtlarda yüzde 58 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,6 azaldı.

İthalat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 azalış gösterdi. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,5 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,1, yakıtlarda yüzde 10 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, 2019 Haziran ayında 146,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 13,9 artarak, 2019 Temmuz ayında 167,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Temmuz ayında 154,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 8,1 artarak, 2019 Temmuz ayında 166,9 olarak gerçekleşti.



Kaynak: TRT Haber