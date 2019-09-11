Independent Strategy'nin Baş Stratejisti David Roche, Çin'in ABD ile ticaret savaşını kazanacağını ve er ya da geç kendisini Amerikan teknolojine bel bağlamayan bir noktaya getireceğini savundu.

CNBC'ye konuşan David Roche, "Çin bir daha asla ABD'ye güvenmeyecek ve 7 yıl içinde kendi teknolojik bağımsızlığını başaracak" öngörüsü yaptı.

Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının sadece ticaret ile ilişkili olmadığını belirten Roche, "Bu savaş teknomloji ile, fikirlerin serbest dolaşılı ile bireylerin serbest dolaşımı ile ilişkili. Bu nedenle çok geniş bir çatışma ve basit bir şekilde ortadan kalkmayacak" diye uyardı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı

İki ülke arasında geçen yıl martta başlayan ve karşılıklı gümrük tarifesi misillemelerine sahne olan ticaret savaşı, son olarak Çin'in teknoloji şirketlerine sıçramıştı.

Çin ve ABD'nin bir yılı aşkın süredir yürüttüğü müzakerelerin 11'incisi mayıs ayının başında ABD'de yapılmıştı. Çin'in başmüzakerecisi Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ABD'deki müzakerelerden eli boş dönmüştü.

Çin lideri Şi ve ABD Başkanı Trump, geçen ay Japonya'da düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nde, ticaret müzakerelerine devam etme kararı almıştı.

G-20 Liderler Zirvesi'nden sonra 300 milyar dolar değerindeki Çin mallarına ilave gümrük tarifeleri planının askıya alındığını da duyuran Trump, daha sonra Huawei'ye yönelik yasakların kaldırılması konusunda yeşil ışık yakmıştı.

Ancak Çin'in anlaşma şartlarını ihlal ettiğini iddia eden Trump yönetimi, yaptırımlara. Çin ise misillemelere devam ediyor.

Kaynak: DHA