Olay Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’deki Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı’nda yaşandı.

Jayesh Patel isimli yolcu, Hindistan’dan ABD’ye gidebilmek için kılık değiştirerek havalimanı polisini atlatmaya çalıştı.

Sahte pasaport kullanarak kendisini 81 yaşında gösteren yolcu, polisin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

Hindistan Merkez Güvenlik Kuvveti’nden (CISF) Hemendra Singh, yolcunun sesinden şüphelendiklerini, sesiyle yaşının uyumlu olmadığını ifade etti.

“Gri saçına rağmen cildi oldukça genç görünüyordu.” diyen Singh, yolcunun yüzünde neredeyse hiç kırışıklık olmadığını söyledi.

Öte yandan yolcunun göz teması kurmamasının da şüphe çektiği bildirildi.

Yolcu Patel, ABD’ye bir iş için gideceğini ancak vize alamadığını, bu nedenle Bharat isimli kişiyle 42 bin dolar (yaklaşık 272 bin TL) karşılığında anlaşarak böyle bir yöntemi denediğini itiraf etti.

Kaynak: Newsweek, CISF

