Katılım Finans Sistemi'nde hedef büyük11 Eylül 2019 Çarşamba 00:05 - Son Güncelleme 11 Eylül 2019 Çarşamba 00:32
Faizsiz sisteme dayalı ortaklığı temel alan Katılım Finans Sistemi hızla büyüyor. Finans sektörü içindeki payı şu anda sadece yüzde 5 olsa da amaç Türkiye'yi dünyanın katılım finans merkezi yapmak. Bunun için önümüzdeki 5 yıl büyük önem taşıyor.
Katılım Finans, geleneksel sisteme alternatif olarak hızla gelişiyor Faize dayalı bir sistemin yerine risk paylaşımını esas alıyor.
2008 küresel ekonomik krizinin ardından bankacılık sistemi reel ekonomiyi desteklemekte isteksiz davrandı.
Bu da alternatif finansal mekanizmalara yönelik bir arayışı doğurdu.
Türkiye’de Katılım Finans Sistemi’nin finans sektörünüm içindeki payı yüzde 5. Yeni hedef bu oranı beş yılda 3 katına çıkarmak.
Şu anda faizsiz sistemin merkezi olarak Londra görülüyor.
Ancak İstanbul’un Finans Merkezi olma hedefi Katılım Finans Sistemi’ne de büyük destek sağlayacak.
Kameraman: Musa Toprak