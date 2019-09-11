Ekonomi

Katılım Finans Sistemi'nde hedef büyük

11 Eylül 2019 Çarşamba 00:05 - Son Güncelleme 11 Eylül 2019 Çarşamba 00:32

Faizsiz sisteme dayalı ortaklığı temel alan Katılım Finans Sistemi hızla büyüyor. Finans sektörü içindeki payı şu anda sadece yüzde 5 olsa da amaç Türkiye'yi dünyanın katılım finans merkezi yapmak. Bunun için önümüzdeki 5 yıl büyük önem taşıyor.